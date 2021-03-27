Спорт

В Пензе проходит первенство по авиамодельному спорту

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На манеже училища олимпийского резерва проходит первенство России по авиамодельному спорту среди зальных метательных моделей.

«Специальные ограничения - по площади крыла, по весу. Судейская бригада будет допускать к соревнованиям только модели, прошедшие техосмотр», - предупредил методист ДЮЦ «Звездный» Герман Синявин.

Чтобы планер высоко взлетел, нужно взять его за крыло и сделать бросок. Но высота в этих состязаниях - не главное. Побеждает тот, чей планер продержался в воздухе дольше остальных. Незамысловатая на первый взгляд конструкция требует тщательной настройки перед каждым полетом.

«Загибаем крылья, руль высоты можно направлять. Благодаря рулю высоты он может сальто делать, может лететь ровно», - пояснил участник соревнований Александр Лушкин.

Когда заканчиваются тренировочные полеты и начинаются соревнования, зал замирает. Любой, даже небольшой, поток воздуха может сбить планер.

За кубок и медали борется более 100 человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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