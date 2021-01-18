«Дизель» прервал победную серию гостей из Тюмени

18.01.2021 | 09:50

Хоккеисты «Дизеля» прервали восьмиматчевую победную серию «Рубина». В воскресенье, 17 января, пензенцы обыграли гостей из Тюмени на своем льду.

Счет открыл на девятой минуте встречи Павел Здунов. На старте второго периода Айрат Мурзин упрочил преимущество «Дизеля», но к перерыву гости отыграли одно очко. В третьем отрезке матча хозяева отличились дважды: на 44-й минуте шайбу забил Алексей Шубин, а на последних секундах пустые ворота поразил Данила Попов.

Итог - 4:1 в пользу «Дизеля».

«Огромная благодарность команде - вышли, отыграли, выполнили задание, был бешеный настрой. Можно сказать, что и лишних слов-то не нужно было - в раздевалке все «звенело», скамейка была живая, вышли играть только на победу, общекомандный результат», - поделился впечатлениями от встречи главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Во вторник, 19 января, пензенцев ждет встреча с ханты-мансийской «Югрой».