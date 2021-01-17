В Пензе прошел суперфинал Премьер-лиги по настольному теннису

17.01.2021 | 18:30

Победителя состязаний по настольному теннису должны были определить еще весной 2020 года, но из-за пандемии суперфинал Премьер-лиги прошел только сейчас.

В спортивном зале аграрного университета собрались 16 сильнейших атлетов из Пензы и двух соседних регионов.

«Это Ульяновская и Саратовская области. Спортсмены очень сильные. И, я считаю, они одни из главных претендентов на победу в этом чемпионате, тем более что представитель Саратовской области уже два сезона подряд выигрывал соревнования», - рассказал главный судья Премьер-лиги по настольному теннису Сергей Декуров.

Зато пензенский игрок Павел Неведров по итогам предварительных этапов набрал наибольшее количество очков и занял первое место в турнирной таблице. Кстати, для него это уже третья попытка завоевать чемпионский титул.

«В первом сезоне занял второе место. В следующем - третье. Сейчас хочу выиграть турнир и пополнить свой список медалей. Я думаю, у нас есть хорошие шансы доказать, что Пензенская область все-таки самый сильный регион в Приволжском округе», - поделился Павел Неведров.

Однако хозяева турнира опять не смогли обыграть саратовского теннисиста Максима Боборыку. Он в третий раз завоевал кубок Премьер-лиги. А пензенские спортсмены Сергей Шмелев и Павел Неведров заняли второе и третье места соответственно.