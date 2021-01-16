В Пензе хоккеисты-любители тренируются по ночам

Спортивная жизнь в Пензе не затихает ни на минуту. Даже в ночное время на ледовых площадках многолюдно. Пока весь город спит, любители погонять шайбу готовятся к очередным соревнованиям.
Любительская команда «Автодор» - неоднократный участник и победитель региональных турниров. Тренироваться спортсмены предпочитают по ночам. Все - люди работающие, найти несколько часов в течение дня сложно, зато небольшая разминка вечером идет на пользу.
«На протяжении лет уже восьми, как стадион запустился, мы снимаем лед по договору. Нас все устраивает», - отметил руководитель «Автодора» Вячеслав Першин.
Таких команд в Пензе предостаточно. Большинство участников любительского чемпионата тренируются в темное время суток, чтобы потом достойно выступить на соревнованиях.
«Сейчас мы такие услуги оказываем не каждый день, по предварительным заявкам. Подобные команды в основном занимаются до 23:00», - уточнила начальник финансово-экономического отдела СШОР по хоккею Елена Валяева.
Некоторые медицинские специалисты считают, что вечерние тренировки эффективнее дневных.
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Ночью спать надо самоубийство это называется. Организм должен восстанавливаться, а они убивают.