В Пензе хоккеисты-любители тренируются по ночам

16.01.2021 | 17:00

Спортивная жизнь в Пензе не затихает ни на минуту. Даже в ночное время на ледовых площадках многолюдно. Пока весь город спит, любители погонять шайбу готовятся к очередным соревнованиям.

Любительская команда «Автодор» - неоднократный участник и победитель региональных турниров. Тренироваться спортсмены предпочитают по ночам. Все - люди работающие, найти несколько часов в течение дня сложно, зато небольшая разминка вечером идет на пользу.

«На протяжении лет уже восьми, как стадион запустился, мы снимаем лед по договору. Нас все устраивает», - отметил руководитель «Автодора» Вячеслав Першин.

Таких команд в Пензе предостаточно. Большинство участников любительского чемпионата тренируются в темное время суток, чтобы потом достойно выступить на соревнованиях.

«Сейчас мы такие услуги оказываем не каждый день, по предварительным заявкам. Подобные команды в основном занимаются до 23:00», - уточнила начальник финансово-экономического отдела СШОР по хоккею Елена Валяева.

Некоторые медицинские специалисты считают, что вечерние тренировки эффективнее дневных.