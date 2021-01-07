Пензенцы приняли участие в рождественских катаниях на роликах

07.01.2021 | 18:42

В пензенском роллердроме прошли рождественские катания. Немногочисленная группа наматывала круги у елки, практически не обращая внимания на главного зимнего волшебника. Люди старались держаться от человека в красной шубе подальше - это не их собственное желание, а требование Роспотребнадзора.

«В период повышенной готовности мероприятия проходят с соблюдением всех норм, социальной дистанции, есть и масочки на входе.

Все праздничные дни у нас проходят программы, но когда больше людей - веселее. Сейчас люди больше проводят времени дома», - сообщил начальник культурно-массового отдела ПКиО «Комсомольский» Артем Проскоряков.

Тем, кто сидит в четырех стенах, тоже не дают скучать. Сотрудники парка организовали онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей. Пензенцы отвечают на вопросы и получают призы, например билеты на роллердром.

Майя Касьянова предпочитает активно проводить зимние каникулы. Девочке скучно сидеть дома, тем более что там не покатаешься на роликах. В свои почти 8 лет она выполняет элементы, которые не то что повторять - правильно именовать сложно.

«Я здесь занимаюсь любимым делом - катанием на роликах. Мне нравится это место», - рассказала юная горожанка.

Такие акции специально для приверженцев культурного отдыха в парке организуют традиционно в первые дни нового года. Главная цель - отвлечь пензенцев от праздничных застолий.