На главной площади Пензы собрались любители скандинавской ходьбы

06.01.2021 | 20:13

Со спортивным инвентарем в руках десятки пензенцев, предпочитающих вести активный образ жизни, собрались на главной площади города. Истинные поклонники скандинавской ходьбы уверены, что новогодние праздники - не повод забывать о любимом занятии, тем более в период пандемии.

«У нас ни одного человека не заболело коронавирусом - это раз. Во-вторых, я вам сама могу сказать, что это огромная профилактика всех бронхолегочных заболеваний», - отметила руководитель клуба «Ветер перемен» Светлана Истомина (с. Грабово).

Стройными рядами, с палками в руках команда спортсменов устроила хоровод вокруг елки. Пройти мимо не мог никто, даже Дед Мороз закружился вместе с ходоками - естественно, под новогоднюю песню.

Но делу время, а потехе час, и группа любителей здорового образа жизни снова приступила к упражнениям.

Юлия Кургузкина приехала в Пензу из Ленинградской области, у себя на малой родине она тоже занимается скандинавской ходьбой. Знакомый инвентарь заметила издалека.

«Здорово, отлично! Сразу увидели, подошли. Приедем и будем делать у себя то же самое буквально послезавтра», - поделилась планами спортсменка.

В Пензе скандинавской ходьбой занимается около 500 человек, и любителей этого вида спорта становится все больше.