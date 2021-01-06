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Спорт

На главной площади Пензы собрались любители скандинавской ходьбы

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Со спортивным инвентарем в руках десятки пензенцев, предпочитающих вести активный образ жизни, собрались на главной площади города. Истинные поклонники скандинавской ходьбы уверены, что новогодние праздники - не повод забывать о любимом занятии, тем более в период пандемии.

«У нас ни одного человека не заболело коронавирусом - это раз. Во-вторых, я вам сама могу сказать, что это огромная профилактика всех бронхолегочных заболеваний», - отметила руководитель клуба «Ветер перемен» Светлана Истомина (с. Грабово).

Стройными рядами, с палками в руках команда спортсменов устроила хоровод вокруг елки. Пройти мимо не мог никто, даже Дед Мороз закружился вместе с ходоками - естественно, под новогоднюю песню.

Но делу время, а потехе час, и группа любителей здорового образа жизни снова приступила к упражнениям.

Юлия Кургузкина приехала в Пензу из Ленинградской области, у себя на малой родине она тоже занимается скандинавской ходьбой. Знакомый инвентарь заметила издалека.

«Здорово, отлично! Сразу увидели, подошли. Приедем и будем делать у себя то же самое буквально послезавтра», - поделилась планами спортсменка.

В Пензе скандинавской ходьбой занимается около 500 человек, и любителей этого вида спорта становится все больше.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Расчудесный вид спорта!!! Быстрее, выше, сильнее... Дожили, бабушки с лыжными палками спортсменами стали...Вы б лучше подписи собирали, чтоб ваш вид спорта в олимпийскую программу включили.

Гость||

Курточки приближённым по халяве раздают или за свои кровные?

Гость||

Скандинавская ходьба - это не спорт (!), а вид физической активности.

Гость||

Китайцы придумали глупость и смеются над дураками

Гость||

Гость писал(a):

Скандинавская ходьба - это не спорт (!), а вид физической активности.
Причём одиноких пенсионерок.

Гость||

Гость писал(a):

Китайцы придумали глупость и смеются над дураками
Над дурочками

Имя: Гость
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