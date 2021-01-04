Сетевое издание|18+|Понедельник|4 янв 2021|18:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

На Олимпийской аллее устроили традиционные «Зимние забавы»

Печать

На Олимпийской аллее собрались сотни горожан разного возраста - все с лыжами, желающие принять участие в традиционных «Зимних забавах». Пензенцам предстояло преодолеть дистанции на 2 и на 4 километра.

Там же дали старт проекту «Сурская лыжня». Спортивное мероприятие будет проходить в онлайн-формате, но покататься на лыжах его участникам все же предстоит.

Константин Дубовкин стал одним из первых, кто решился попробовать свои силы.

«Необходимо поставить мобильное приложение, зарегистрироваться в «Сурской лыжне» и записывать треки, чтобы участвовать в конкурсах и сравнивать себя с другими лыжниками, которые также в него включились», - рассказал он.

Нечто похожее на территории региона уже проводилось, только тогда жителям пришлось побегать. В легкоатлетической онлайн-акции приняли участие 1 742 человека. Возможно, в этот раз будет еще больше.

«Это мероприятие будет проходить шесть недель, каждую неделю мы будем подводить итоги, победителей будет много, будут призы. Мы приглашаем всех пензенцев, кто любит лыжи, кто катается на лыжах, принять участие в этом прекрасном мероприятии», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«По лесу хорошо ездить, очень нравится, весело с ребятами», - отметил лыжник Владислав Дубовкин.

Многие горожане, пришедшие на Олимпийскую аллею, как и Владислав Дубовкин, вообще не думали о том, что принимают участие в каких-то акциях, а просто наслаждались хорошей лыжней и возможностью покататься в приятной компании в красивом месте.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

не дуиал что принимает участие......

Гость||

Уже воротит от этого слова акция. Вся страна как акция в пятерочке

Гость||

аххаха, один дурачок на лыжах - в маске)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте