На Олимпийской аллее устроили традиционные «Зимние забавы»

04.01.2021 | 17:15

На Олимпийской аллее собрались сотни горожан разного возраста - все с лыжами, желающие принять участие в традиционных «Зимних забавах». Пензенцам предстояло преодолеть дистанции на 2 и на 4 километра.

Там же дали старт проекту «Сурская лыжня». Спортивное мероприятие будет проходить в онлайн-формате, но покататься на лыжах его участникам все же предстоит.

Константин Дубовкин стал одним из первых, кто решился попробовать свои силы.

«Необходимо поставить мобильное приложение, зарегистрироваться в «Сурской лыжне» и записывать треки, чтобы участвовать в конкурсах и сравнивать себя с другими лыжниками, которые также в него включились», - рассказал он.

Нечто похожее на территории региона уже проводилось, только тогда жителям пришлось побегать. В легкоатлетической онлайн-акции приняли участие 1 742 человека. Возможно, в этот раз будет еще больше.

«Это мероприятие будет проходить шесть недель, каждую неделю мы будем подводить итоги, победителей будет много, будут призы. Мы приглашаем всех пензенцев, кто любит лыжи, кто катается на лыжах, принять участие в этом прекрасном мероприятии», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«По лесу хорошо ездить, очень нравится, весело с ребятами», - отметил лыжник Владислав Дубовкин.

Многие горожане, пришедшие на Олимпийскую аллею, как и Владислав Дубовкин, вообще не думали о том, что принимают участие в каких-то акциях, а просто наслаждались хорошей лыжней и возможностью покататься в приятной компании в красивом месте.