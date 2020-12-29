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Спорт

Лыжников приглашают в виртуальный тур по Пензенской области

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В понедельник, 4 января 2021 года, в Пензенской области стартует новый спортивный проект «Сурский герой: зима. Лыжный марафон по Пензенской области».

«В этот день все любители лыжного спорта отправятся в виртуальное лыжное путешествие по Пензенской области по вполне реальной лыжне. Участники марафона самостоятельно будут проходить оптимальную для них дистанцию в удобное для них время. Результаты своих занятий они будут фиксировать в мобильном приложении Strava, занимаясь в режиме «лыжи». По этим данным еженедельно будут определяться лидеры соревнований и общие результаты», - пояснили суть проекта в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Стать участником марафона можно уже сейчас. Для этого необходимо выполнить обязательные условия:

- пройти регистрацию в спортивном приложении Strava;

- подать в нем заявку на участие в клубе «Сурская лыжня»;

- заполнить Google Форму по ссылке и пробежать определенную дистанцию;

- подписаться на аккаунт проекта в инстаграме @surskiigeroi_pnz.

Каждую неделю участники «Сурской лыжни» будут «путешествовать» по районам Пензенской области. Следить за маршрутом можно будет на сайте Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, а также в социальных сетях по ссылкам:

- @surskiigeroi_pnz; @minsport_pnz (Instagram);

- https://vk.com/minsport_pnz («ВКонтакте»);

- https://ok.ru/minsportpe («Одноклассники»).

На этих ресурсах появится интерактивная карта Пензенской области с маршрутом. По ней участники будут «преодолевать расстояние» от одного района к другому и по пути изучать историю лыжного спорта Пензенской области. Их также ждут дополнительные конкурсы с приятными призами от партнеров проекта.

По итогам марафона, который продлится до 13 февраля, по 50 лидеров среди мужчин и женщин получат награды.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

безалкокольное пиво первый шаг к резиновой женщине

Гость||

Гость писал(a):

шаг к резиновой
Резиновая всяко лучше.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Результаты своих занятий они будут фиксировать в мобильном приложении Strava,
А вот этого нам бы не надо.

Разработка сервиса ведётся компанией Strava, Inc, которая была основана в 2007 году; её основной офис находится в Сан-Франциско, Калифорния

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