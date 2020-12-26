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Спорт

Пензенская пловчиха готовится к участию в Паралимпиаде

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Шесть дней в неделю в спортзале и на открытой воде - Мария Латрицкая усиленно готовится к участию в Паралимпийских играх в Токио. Из-за пандемии COVID-19 их перенесли на следующий год.

«Больше времени посвящаю общей подготовке, то есть восстановлению формы. Нужно прийти в форму, справиться психологически. Я стараюсь держаться, все мы верим в лучшее», - рассказала спортсменка.

Мария - воспитанница региональной спортивно-адаптивной школы, но занимается не только в Пензе.

«Оформились на параллельный зачет за Московскую и Пензенскую области. Когда Маша здесь, я осуществляю тренировочный процесс, слежу, подсказываю. Маша входит в состав командной сборной Российской Федерации среди слабовидящих спортсменов», - пояснила заслуженный тренер России по плаванию Галина Долгова.

«Я думаю, о подготовке Маши именно к Паралимпиаде свидетельствует тот факт, что ровно год назад на соревнованиях в Лондоне под эгидой Паралимпийского комитета она завоевала несколько медалей и стала призером этих соревнований», - подчеркнул директор Спортивно-адаптивной школы Пензенской области Александр Елатонцев.

Спортивную карьеру Мария Латрицкая совмещает с учебой. В этом году она поступила в столичный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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