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Спорт

В «Воейкове» подвели спортивные итоги уходящего года

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Во дворце единоборств «Воейков» в торжественной обстановке подвели спортивные итоги уходящего года. Они могли бы быть лучше: помешали ограничения, связанные с пандемией.

«Спортсмены Пензенской области вместе со своими тренерами показали достойные результаты в 2020 году. Огромное вам за это спасибо! Это огромный труд, огромные усилия, это постоянная борьба», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Награждали в нескольких номинациях: «Спортсмен года», «Тренер», «Открытие», «Команда», «Федерация», «Попечитель».

После чествования лучших состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

«Совсем недавно, когда мы находились в этом зале, я сказал, что мы обязательно финансово поможем. Сразу после Нового года мы к этой теме вернемся. Я думаю, что можно сделать финансирование из двух источников. Мы поищем решение», - рассказал Иван Белозерцев.

На радостях председатель областной федерации футбола Александр Калашников подарил губернатору именную майку.

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Гость||

И два года без олимпиад и чемпионата мира. Многоходовочник сам себя переиграл.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Совсем недавно, когда мы находились в этом зале, я сказал, что мы обязательно финансово поможем. Сразу после Нового года мы к этой теме вернемся.
кому ? Дорожнику ? ну не зениту же,минитср спорта призвал сокращать затраты на футбол из бюджета.....

Гость||

Нет ну если приз КОМАНДА ГОДА давать за победу в любительском турнире,то это конечно писец

Гость||

Гость писал(a):

Нет ну если приз КОМАНДА ГОДА давать за победу в любительском турнире,
конечно.

Гость||

Грамоты дали только оральным власти. Стыда.

Гость||

зенитчики это позорники.не люблю дорожник,но за счет бюджета им помогать это стыд

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/refond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

Гость||

Жapкиe дeвyшки ищyт eбли на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ----- http://bit.do/chpoking

Имя: Гость
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