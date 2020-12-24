В «Воейкове» подвели спортивные итоги уходящего года

24.12.2020 | 20:15

Во дворце единоборств «Воейков» в торжественной обстановке подвели спортивные итоги уходящего года. Они могли бы быть лучше: помешали ограничения, связанные с пандемией.

«Спортсмены Пензенской области вместе со своими тренерами показали достойные результаты в 2020 году. Огромное вам за это спасибо! Это огромный труд, огромные усилия, это постоянная борьба», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Награждали в нескольких номинациях: «Спортсмен года», «Тренер», «Открытие», «Команда», «Федерация», «Попечитель».

После чествования лучших состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

«Совсем недавно, когда мы находились в этом зале, я сказал, что мы обязательно финансово поможем. Сразу после Нового года мы к этой теме вернемся. Я думаю, что можно сделать финансирование из двух источников. Мы поищем решение», - рассказал Иван Белозерцев.

На радостях председатель областной федерации футбола Александр Калашников подарил губернатору именную майку.