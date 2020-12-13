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Спорт

В Пензе выросло число любителей скалолазания среди школьников

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Покоряют горные вершины в спортивном зале. В Пензе прошло первенство города по скалолазанию среди школьников. Ребята в возрасте от 6 до 18 лет соревновались в скорости и ловкости.

«У нас четыре старта по этому виду спорта, он с каждым годом становится все популярнее. Показатель - количество участников. На сегодняшних соревнованиях, по предварительной заявке, участников около 120 человек», - рассказала заместитель директора детского центра «Спутник» Оксана Медведева.

Задача спортсменов - максимально быстро добраться до вершины. В соревнованиях на скорость скалолазы двигаются по абсолютно одинаковым трассам. Выигрывает тот, кто первым оказался наверху.

«Классическая скорость - это вид, с которого начинается скалолазание для всех детей: и для будущих олимпийских чемпионов, и для тех, кто просто будет заниматься скалолазанием до 50-60 лет. Это основа основ нашего вида спорта», - пояснил президент Федерации скалолазания Пензенской области Алексей Гречихин.

По результатам соревнований ребятам будут присвоены звания и разряды. На данный момент в Пензе выступает один мастер спорта по скалолазанию.

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