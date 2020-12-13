В Пензе состоялись первые матчи чемпионата по мини-футболу

13.12.2020 | 17:16

Стартовый тур мини-футбольной II лиги (Поволжье) не принес больших сюрпризов. Те, кого прочили в фавориты, одержали красивые победы.

Удивил разве что результат поединков. Если восемь безответных мячей, забитых студентами аграрного университета в ворота второй команды архитектурно-строительного вуза, показали очевидную разницу в уровне коллективов, то это же количество голов, проведенных воспитанниками спортшколы № 8 в матче против зареченского «Пламени», стало откровением. Игроки из закрытого города смогли лишь забить мяч престижа.

Действующий чемпион, клуб «Нижний Ломов», встречался со студентами государственного университета и спустя некоторое время понял, что легкой прогулки не предвидится. Политехники постоянно находились в роли догоняющих, но соперников далеко не отпускали. Лишь в середине второго тайма сказался опыт нижнеломовцев. Они забили нужные голы и победили со счетом 5:3.

Второй тур чемпионата состоится в ближайшую субботу. В борьбу вступит первая сборная архитектурно-строительного университета.