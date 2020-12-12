В Пензе начался 41-й фестиваль легкой атлетики

12.12.2020 | 20:45

В манеже училища олимпийского резерва стартовал 41-й фестиваль легкой атлетики, посвященный памяти героя-пограничника Алексея Махалина. Прежде эти соревнования были всероссийскими, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир стал региональным и проводится в усеченном формате.

«Чтобы сократить число спортсменов, решили ограничиться II взрослым разрядом в каждом возрасте. Здесь представлены две возрастные категории: 2004-2005 (допущены спортсмены 2006 года рождения) и 2003 год рождения и старше - так называемый Кубок спонсоров, будут выступать практически все бронзовые чемпионы», - пояснил главный судья соревнований Андрей Зинуков.

Дистанции - классические для состязаний в закрытых помещениях: от 60 до 1 500 метров.

По традиции соревнования продлятся два дня.