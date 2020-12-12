Сетевое издание|18+|Суббота|12 дек 2020|22:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензе начался 41-й фестиваль легкой атлетики

Печать

В манеже училища олимпийского резерва стартовал 41-й фестиваль легкой атлетики, посвященный памяти героя-пограничника Алексея Махалина. Прежде эти соревнования были всероссийскими, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир стал региональным и проводится в усеченном формате.

«Чтобы сократить число спортсменов, решили ограничиться II взрослым разрядом в каждом возрасте. Здесь представлены две возрастные категории: 2004-2005 (допущены спортсмены 2006 года рождения) и 2003 год рождения и старше - так называемый Кубок спонсоров, будут выступать практически все бронзовые чемпионы», - пояснил главный судья соревнований Андрей Зинуков.

Дистанции - классические для состязаний в закрытых помещениях: от 60 до 1 500 метров.

По традиции соревнования продлятся два дня.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

СEKС Знaкoмcтвa! Oдинокие и Зaмужниe очень хoтят ceкca, все бeсплатнo и анoнимнo. Здеcь дaют в пoпу и бeрут в рoт, мoжешь убедитьcя cам---- http://bit.do/myseks

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте