Чемпионат России по мини-футболу: пензячки переиграли «Мосполитех»

06.12.2020 | 16:32

Фантастический по накалу матч в рамках чемпионата России принес победу футболисткам «Лагуны-УОР». Первый тайм игры против «Мосполитеха» прошел относительно спокойно. Соперницы обменялись голами (у пензячек отличилась Анна Шульга) - 1:1.

Сразу после перерыва Оксана Алемайкина вывела хозяек вперед, и долгое время столичная команда безуспешно атаковала. Но в концовке произошел настоящий взрыв. Вратарь «Лагуны» Виктория Кислова была удалена, и в формате 5 на 3 москвички сравняли счет. Однако их соперницы проявили железный характер. Дважды они прорывали защитные порядки гостий и забивали нужные мячи.

«Такой накал, как будто мы финал по меньшей мере играем уже в плей-офф. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, нашу команду продолжает «колбасить». Поэтому такие игры получаются», - высказал свое мнение главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Гол, забитый «Мосполитехом» на последних секундах, ничего не изменил. 4:3 - «Лагуна-УОР» одерживает победу и сохраняет место в лидирующей тройке чемпионата России среди женских команд.