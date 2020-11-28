«Дизелист» закрепил лидерство в чемпионате НМХЛ

Домашнюю серию против клубов с северо-запада страны пензенский «Дизелист» завершил победой над клубом «СКА-ГУОР Карелия». Она далась нелегко - к концу недели у желто-синих явно накопилась усталость.
И все же начали хозяева ударно. Михаил Балашов открыл счет. «Армейцы» ответили двумя шайбами, но пнзенские хоккеисты быстро отыгрались. Гол в активе Егора Ганабина свел счет к ничьей перед заключительным периодом.
В дальнейшем коллективы действовали осторожно, но на последних минутах исход поединка решила единственная ошибка карельцев. Вадим Фаттахов не упустил возможности наказать соперника за роковой промах.
Таким образом, пензенцы в серии из трех матчей взял максимум очков и закрепили свое лидерство в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги. Команде предстоит недельный отдых, после чего матчи для «Дизелиста» возобновятся. Следующим противником станет клуб из Брянска.
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penzainform.ru писал(a):Пнзенские - поляки, чехи?