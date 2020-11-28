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Спорт

«Дизелист» закрепил лидерство в чемпионате НМХЛ

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Домашнюю серию против клубов с северо-запада страны пензенский «Дизелист» завершил победой над клубом «СКА-ГУОР Карелия». Она далась нелегко - к концу недели у желто-синих явно накопилась усталость.

И все же начали хозяева ударно. Михаил Балашов открыл счет. «Армейцы» ответили двумя шайбами, но пнзенские хоккеисты быстро отыгрались. Гол в активе Егора Ганабина свел счет к ничьей перед заключительным периодом.

В дальнейшем коллективы действовали осторожно, но на последних минутах исход поединка решила единственная ошибка карельцев. Вадим Фаттахов не упустил возможности наказать соперника за роковой промах.

Таким образом, пензенцы в серии из трех матчей взял максимум очков и закрепили свое лидерство в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги. Команде предстоит недельный отдых, после чего матчи для «Дизелиста» возобновятся. Следующим противником станет клуб из Брянска.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

пнзенские хоккеисты
Пнзенские - поляки, чехи?

Гость||

Пусть еще разок с китайцами сыграют.

Имя: Гость
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