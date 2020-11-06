Пензенец стал семикратным чемпионом страны по дартсу

06.11.2020 | 20:34

Пензенские дартсмены вернулись с медалями с главного российского форума, а лидер сборной Роман Обухов стал семикратным чемпионом страны. Соревнования в Ижевске собрали около 200 сильнейших мастеров дротика.

Турнир был комплексным, награды разыгрывались и в чемпионате, и в Кубке России во всех дисциплинах и разрядах.

«Двоякое ощущение - кому-то понравилось, кому-то нет, потому что все-таки на пятый день реально устаешь. Я считаю, что играли на Европе именно в таком формате: мы ехали и семь дней играли. Это достаточно сложно, нужно готовиться, но мне понравилось», - рассказал президент Федерации дартса Пензенской области Роман Обухов.

В первый же день турнира Александр Муковнин и Николай Михалин вместе с представительницей Ростовской области Ольгой Косыгиной завоевали бронзу в миксте. Затем третье место в парном разряде заняли Роман Обухов и Николай Михалин. Наконец дело дошло до главных финалов.

«В личном разряде чемпионата России «Американский крикет» я занял второе место и в личном разряде «501» стал чемпионом России», - отметил дартсмен.

У Романа есть еще одна победа. В миксте вместе с представителями Удмуртии Кириллом и Мариной Фадеевыми он стал обладателем Кубка России.

Всего в копилке пензенцев - два золота, серебро и две бронзы.

«Ехали с настроем, что поборемся, но никаких прогнозов давать не могли. Привезли достаточное количество медалей, я считаю, выступление достойное», - пояснил Роман.

Вполне вероятно, что следующий чемпионат России в мае 2021 года пройдет в Пензе. Планируется, что он также будет совмещен с Кубком страны.