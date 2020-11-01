Пензенским гимнастам в «Буртасах» достались медали всех проб

01.11.2020 | 18:54

В «Буртасах» завершились чемпионат и первенство страны по спортивной гимнастике. Представители области на домашних состязаниях показали неплохой результат. В общей копилке пензенских атлетов, юниоров и мужчин, медали всех проб.

Золотую награду в упражнениях на кольцах завоевал многократных призер Олимпийских игр Денис Аблязин. У его товарища по команде Олега Ступкина серебро.

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в стране на соревнования в Пензу не приехали многие лидеры - члены сборной России. Это шанс для молодых, перспективных спортсменов, уверен заслуженный тренер Валерий Старкин.

Турнир являлся одним из этапов отбора в национальную команду, а следовательно и возможностью в дальнейшем принять участие в международных стартах, когда ситуация с коронавирусом нормализуется. Пока же, во время пандемии, состязания организованы по-особому.

«Несложно без зрителей проводить. Ну а спортсменам - не сказать, что у нас всегда аншлаги бывают на этих соревнованиях, так что для них привычно. Тем более товарищи по командам: юниоры смотрели взрослых, взрослые смотрели юниоров. Но доступа не было, соблюли мы все рекомендации Роспотребнадзора», - пояснил Валерий Старкин.

Больше перерывы между стартами, дезинфекция зала, термометрия. Кроме того, у каждого спортсмена на руках результаты теста на коронавирус.

Такие же требования и к представительницам прекрасного пола, они вступят в борьбу за награды всероссийских соревнований 4 ноября.