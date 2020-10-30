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Спорт

Пензенские тренеры отметили свой праздник на работе

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Всю тренировку поэтапно Татьяна Болтнева расписывает на доске, приучая к порядку и своих воспитанников. Девушка работает фитнес-инструктором. Профессиональный праздник, который отмечается 30 октября, Татьяна встретила на работе: лучшее поздравление - упорство учеников.

«Тренер - это не профессия, это больше образ жизни. Мы круглосуточно стараемся совершенствовать свои знания, читаем литературу, смотрим обучающие видео, постоянно общаемся с клиентами, помогаем им, мотивируем. Быть тренером значит жить спортом и помогать людям», - пояснила она.

В прошлом Татьяна профессионально играла в футбол, теперь приучает к здоровому образу жизни других и сама регулярно занимается спортом. Поддерживать хорошую физическую форму необходимо. Девушка - арбитр Международной федерации футбольных ассоциаций.

«В России две девушки носят категорию FIFA, так что это моя главная победа. Хотела развиваться как игрок, но травма не позволила. Предложили заняться судейством. На протяжении шести лет я добивалась, старалась и с 2018 года отношусь к категории мировых судей по футзалу FIFA», - рассказала Татьяна Болтнева.

Долго шла к своей цели и старший тренер конноспортивного клуба Анастасия Черушова. Уже несколько лет девушка учит подрастающее поколение мастерству наездника.

«Не просто тренер, который должен давать знания деткам. Это как психолог, который с ними должен общаться, разговаривать, находить общий язык. У деток и стрессы есть, и переживания, и их мы как тренеры должны убирать», - уточнила она.

Перед тем как посадить ребенка на лошадь, необходимо долгое время тренировать самого скакуна.

«Трехлетняя кобыла тоже ребенок, она только прошла заездку. Мы с ней сейчас движемся в большой спорт», - поделилась Анастасия Черушова.

День тренера отмечается в России с 1999 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Еще день инженера - механика. Поздравления причастным,коллеги!

Гость||

А нет там порно снимали?

Гость||

Я тоже с тренером чокнулся

Гость||

Хороший тренер на нижнем фото.

Имя: Гость
Комментарий:

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