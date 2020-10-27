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Спорт

Следующий матч «Дизель» сыграет с «Нефтяником» из Альметьевска

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Хоккеисты «Дизеля» начали очередное выездное турне в чемпионате «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» с уверенной победы. В Ижевске дружина экзаменовала местную «Ижсталь». И вскоре гости были впереди - новобранец команды Александр Тимирев открыл счет своим шайбам за пензенский клуб.

Заброшенная шайба вселила уверенность в «дизелистов», и они продолжили наступление на владения ижевчан. Еще до перерыва Александр Агапов удвоил преимущество.

Во втором периоде «сталевары» откровенно «посыпались». Максим Колмыков подставил клюшку и переправил шайбу в ворота, а затем Алексей Шубин удачно поработал на пятачке.

Андрей Суханов был близок к тому, чтобы отстоять первый матч за «Дизель» насухо, но сам же помог отличиться форварду. Однако его досадная ошибка не испортила впечатления от игры вратаря и всей команды.

4:1 - «Дизель» прервал неудачную серию и начал готовиться к поединку против альметьевского «Нефтяника».

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Гость||

Ну что на рекорд 10 побед подряд

Гость||

Опять лузеры продуют

Имя: Гость
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