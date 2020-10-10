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Спорт

Пензенские бильярдисты не вышли в финал чемпионата России

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Сильнейшие бильярдисты страны сошлись в борьбе за победу в финале чемпионата России по свободной пирамиде.

«У девушек - Элина Нагула из Москвы и Дарья Михайлова из Красноярского края, в прошлом году они тоже играли в финале и выиграла Элина Нагула. У мужчин - Иркулев Олег из Оренбурга и Максим Кочкин из Татарстана», - уточнил главный судья соревнований Виктор Липовский.

Престижные состязания проходили в Пензе на протяжении четырех дней. Изначально в них пожелали участвовать 80 человек.

«Если сравнивать с прошлыми годами, то раньше свободная пирамида могла длиться 3-4, а то и 5 часов. Сейчас правила таковы, что одна партия длится максимум 10-15 минут», - отметил первый вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

Из пензенских спортсменов пробиться в финальную часть соревнований не смог никто. В итоге победителями стали Максим Кочкин из Казани среди мужчин и Дарья Михайлова из Красноярска среди женщин.

«Не так чтобы повезло - были и подготовка, и тренировки. Но соперники тоже тренируются, так что тут сыграл больше мой настрой», - рассказала Дарья Михайлова.

«Тяжело. Молодежи не было, чтобы стало можно где-то разыграться, где-то расслабиться, - тут с первой встречи все упорные», - оценил игру Максим Кочкин.

Состязания стали последними крупными соревнованиями бильярдистов в этом году. Весной 2021-го в Ханты-Мансийске состоится чемпионат мира по свободной пирамиде, на котором Россию представят победители турнира в Пензе.

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