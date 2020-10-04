Велосипедисты проехали кросс-кантри марафон на окраине Пензы

04.10.2020 | 18:58

Им любые дороги дороги. Велосипедисты, которые не ищут легких путей, встретились в чистом поле на окраине Пензы, где проходили состязания межрегионального масштаба.

«Сегодня одна дисциплина - кросс-кантри марафон, но несколько групп по силе и по полу. То есть для девушек отдельно, для мужчин отдельно. У девушек дистанция чуть короче - 40 км, у парней 60. Будет еще одна категория для тех, кто пытается понять, что им интересно, для них дистанция 20 - один круг», - сообщил организатор соревнований Илья Щербаков.

С погодой повезло, говорят участники гонки. Крутить педали, когда сухо и солнечно, намного приятнее. Михаил Коновалов живет неподалеку от места проведения соревнований.

«Ну катаюсь второй год всего лишь. Велосипед обычный, купленный в магазине, ничего такого. Просто спорт, хочется крутить, напрягать себя до изнеможения, все в этом духе», - отметил Михаил Коновалов.

Это предпоследние велосоревнования, которые проводятся в 2020 году. В конце октября любители двухколесных машин последний раз соберутся на старте, после чего отправятся на зимние каникулы.