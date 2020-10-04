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Спорт

В забегах на Олимпийской аллее участвовали десятки легкоатлетов

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На Олимпийской аллее легкоатлетический марафон объединил несколько десятков любителей активного образа жизни. Турнир носит мемориальный характер.

«Посвящен Герою России лейтенанту Яфарову, который погиб в Чечне, защищая целостность Российской Федерации. Родом из Пензенской области, Кузнецкий район», - сообщил организатор соревнований Фярид Акжигитов.

Виктор Гордюшенко - коренной москвич. Не профессиональный атлет, но всю жизнь занимается спортом. Бегает в разных городах страны.

«Соревнования - это возможность показать свой результат, встретиться с друзьями и нормально провести время. Ну и для здоровья - я в последние годы не болел вообще», - отметил Виктор Гордюшенко.

А Вячеслав Боронин родился, вырос и трудился в Пензе. Он один из самых возрастных участников марафона.

«Я сам гимнаст, я не бегун никакой. Но во всех мероприятиях спортивных стараюсь участвовать. Зимой в лыжных гонках, сейчас вот - в таком возрасте уже никто не бегает, я один остался», - рассказал ветеран.

Стартовали участники состязаний дважды - начинающие и опытные атлеты отдельно.

Преодолеть бегунам нужно было дистанцию на свой выбор: 1, 3, 5, 10 км, полумарафон или марафон, который составляет 42 195 метров.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

и ковид им не по чём, и стар и млад, все в кучу. может нам кто-то врёт сверху об опасности?

Гость||

Динамо бежит?, все бегут, от ковида, от инфаркта, от долгов , от нелюбимой полной жены ..

Гость||

Чё там белозерцев вещал а массовых мероприятиях?

Гость||

Все правильно делают, никакой барановирус не страшен! Надо вести активный образ жизни, а самоизолянты пусть по конурам сидят до второго пришествия

Имя: Гость
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