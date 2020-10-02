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Спорт

Любители ходьбы преодолели четыре километра на Олимпийской аллее

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Вместе весело шагать - так подумали поклонники скандинавской спортивной ходьбы и пеших прогулок и собрались на Олимпийской аллее. Им предстояло преодолеть четыре километра, но не ради рекордов.

«По инициативе Олимпийского комитета России уже в течение нескольких лет проводится Всероссийский день ходьбы. Это мероприятие должно быть массовым, но в этом году по понятным причинам мы будем проводить его в течение дня, чтобы не собирать вместе много участников», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Первыми прошагать захотели ветераны и студенты. Перед стартом у них была веселая разминка.

«Карантин поддерживаем, в транспорте и в магазинах - в маске, а здесь снимем, чтобы нас все видели, и дышать будем свежим воздухом. Мы все на расстоянии идем, не вплотную. Если подойду разговаривать к группе, то опять маску надену, у нас все стоят в масках», - рассказала жительница Пензы Татьяна Минаева.

Поддержать любителей активного образа жизни решил Алексей Воеводин, призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе.

«Это умеренная нагрузка, она меньше на суставы действует. В то время, когда я тренировался, мало кто ходил здесь. Сейчас даже с пяти утра приезжает народ и ходит», - отметил он.

Все участники спортивного праздника получили сувениры от Олимпийского совета Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

При запрете массовых мероприятий из-за пандемии,пенсионеров собирают в кучки... Зачем?

Мало умерло "хоровых" бабубек?

Организаторы верят в бога?

Гость||

Почему все в желтом?

Гость||

Гость писал(a):

пенсионеров собирают в кучки... Зачем?
да потому что один маразм кругом, зашёл в магазин утром, на меня хабалка кассовая начала орать, типа не продам ничего, я вообще один был покупатель, вот же ненормальная. ну я в соседнем купил. и да, идите со своими масками в задницу, они ни от чего не спасают, спасают респираторы за 2 т.р.

Гость||

Гость писал(a):

02.10.2020 18:13|

При запрете массовых мероприятий из-за пандемии,пенсионеров собирают в кучки... Зачем?

Мало умерло "хоровых" бабубек?

Для отчета о внедрении ЗОЖ.

Гость||

Кабельский забил болт на постановление губернатора? 65+ кучненько в больничку направляет? Вольному воля, дебилу дебильное .

Гость||

Студентиков вплотную к пенсам для гарантии перекрестного опыления(заражения)

Зато воплей о дистанционке школьников , им бедняжкам домой дети из школы заразу принесут

Гость||

Всем участникам 65+ и тем, кто без масок - штраф 50000 рублей!

Имя: Гость
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