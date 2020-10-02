Любители ходьбы преодолели четыре километра на Олимпийской аллее

Вместе весело шагать - так подумали поклонники скандинавской спортивной ходьбы и пеших прогулок и собрались на Олимпийской аллее. Им предстояло преодолеть четыре километра, но не ради рекордов.
«По инициативе Олимпийского комитета России уже в течение нескольких лет проводится Всероссийский день ходьбы. Это мероприятие должно быть массовым, но в этом году по понятным причинам мы будем проводить его в течение дня, чтобы не собирать вместе много участников», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
Первыми прошагать захотели ветераны и студенты. Перед стартом у них была веселая разминка.
«Карантин поддерживаем, в транспорте и в магазинах - в маске, а здесь снимем, чтобы нас все видели, и дышать будем свежим воздухом. Мы все на расстоянии идем, не вплотную. Если подойду разговаривать к группе, то опять маску надену, у нас все стоят в масках», - рассказала жительница Пензы Татьяна Минаева.
Поддержать любителей активного образа жизни решил Алексей Воеводин, призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе.
«Это умеренная нагрузка, она меньше на суставы действует. В то время, когда я тренировался, мало кто ходил здесь. Сейчас даже с пяти утра приезжает народ и ходит», - отметил он.
Все участники спортивного праздника получили сувениры от Олимпийского совета Пензенской области.
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