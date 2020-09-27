Перспективных бойцов стиля сетокан показало первенство области

27.09.2020 | 18:29

Первенство Пензенской области по восточному боевому единоборству в дисциплине «сетокан» - очень важные соревнования. Они оказались первыми за последние полгода. Многие спортсмены в период режима повышенной готовности поддерживали форму как умели.

«Где-то тренировались сами, вспоминая программу, которую давал тренер, где-то смотрели упражнения в интернете», - признался участник соревнований Никита Гурин.

Несмотря на учебные сборы, возобновление занятий, в целом ситуация непростая, отмечает столичный гость. Накануне специалист по восточному боевому единоборству Александр Шаля давал мастер-класс. Опытный судья и тренер ездит по стране, видит общую картину.

«С конца марта по сегодняшний день не только в вашем регионе, а во всех регионах страны в нашем виде спорта (я уверен, что и в других) спортсмены очень, скажем так, просели. Очень сильно сказался этот период. Я в принципе рад, что у вас в Пензе есть возможность провести такие соревнования», - сообщил вице-президент Федерации сетокан Московской области.

В программе были показательные выступления, спарринги. Возраст участников - от восьми лет и старше.

«Изюминка нашего вида спорта в том, что в кумите у нас соревнования проходят без весовых категорий, только по возрасту. И мотивация в том, что, когда нас на улице какой-то «доброжелатель» встречает, мы не будем же спрашивать, какой вес, действуем по обстоятельствам», - отметил президент областной федерации восточного боевого единоборства Алексей Елисеев.

Судьи выявляли лучших среди представленных команд, присматриваясь к перспективным спортсменам. На ноябрь запланированы отборочные соревнования с целью сформировать сборную области.