Пензенцы пробегут «Кросс нации» по новым правилам

24.09.2020 | 15:35

В субботу, 26 сентября, на Олимпийской аллее в Пензе пройдут финальные забеги «Кросса нации - 2020», приуроченного к Всероссийскому дню бега. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участниками мероприятия станут спортсмены, принимавшие участие в официальных легкоатлетических соревнованиях. В их числе будут как дети 2011 года и младше, так и взрослые. 9-летние школьники пробегут дистанцию в 1 000 метров, пензенцы от 19-20 лет - 4 000, 6 000 или 8 000 метров. Мужчинам 2000 года рождения и старше предлагается преодолеть 12 000 метров.

Старт запланирован на 11:00.

Для участия в кроссе нужно направить заявку на электронную почту ksdushor_penza@mail.ru. Дополнительную информацию предоставят по телефону 8-902-205-09-58 (Владимир Антонов).

В 2020 году акцию организовали в два этапа. На первом, муниципальном, который проходит с 21 по 25 сентября, кросс на 1 000 метров юные спортсмены пробегали на внеклассных занятиях или уроках. Второй этап - финальный.

«Мероприятие пройдет с соблюдением мер безопасности, исключая массовое скопление людей», - отметили в пресс-службе регионального правительства.