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Спорт

Пензенцы пробегут «Кросс нации» по новым правилам

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В субботу, 26 сентября, на Олимпийской аллее в Пензе пройдут финальные забеги «Кросса нации - 2020», приуроченного к Всероссийскому дню бега. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участниками мероприятия станут спортсмены, принимавшие участие в официальных легкоатлетических соревнованиях. В их числе будут как дети 2011 года и младше, так и взрослые. 9-летние школьники пробегут дистанцию в 1 000 метров, пензенцы от 19-20 лет - 4 000, 6 000 или 8 000 метров. Мужчинам 2000 года рождения и старше предлагается преодолеть 12 000 метров.

Старт запланирован на 11:00.

Для участия в кроссе нужно направить заявку на электронную почту ksdushor_penza@mail.ru. Дополнительную информацию предоставят по телефону 8-902-205-09-58 (Владимир Антонов).

В 2020 году акцию организовали в два этапа. На первом, муниципальном, который проходит с 21 по 25 сентября, кросс на 1 000 метров юные спортсмены пробегали на внеклассных занятиях или уроках. Второй этап - финальный.

«Мероприятие пройдет с соблюдением мер безопасности, исключая массовое скопление людей», - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В ПЕНЗЕ ЕСТЬ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА?

Гость||

у меня сосед всё бег рекламировал, рано с утреца как ввалит, только пятки сверкают, отвезли в чемодановку

Гость||

Раньше был кросс наций, теперь нации. Какой нации?

Гость||

Россиянской, несуществующей

Гость||

Гость писал(a):

у меня сосед всё бег рекламировал, рано с утреца как ввалит, только пятки сверкают, отвезли в чемодановку
туда всех отвезут, рано или поздно. Если крематорий не построят

Гость||

Гость писал(a):

несуществующей

+1000000000000000!!!... Достали показушными и никому не нужными мероприятиями, то ГТО, то эта дренбендень, страна дураков!

Гость||

мне вот нужные, это на вкус и цвет. Кому активный отдых, а кому диван давить

Гость||

Гость писал(a):

Достали показушными и никому не нужными мероприятиями, то ГТО, то эта дренбендень, страна дураков!
Достали - не ходи, а другим не мешай.

Гость||

Студентов, учителей, и прочих бюджетников уже обязали?

Имя: Гость
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