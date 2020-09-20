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Спорт

Юные пензенские дзюдоисты привезли из Тамбова 12 наград

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Команда из 12 юных пензенских дзюдоистов вернулась из Тамбова. Там проходили всероссийские соревнования памяти кавалера ордена Святого Георгия, мастера спорта, лейтенанта ФСБ, погибшего в Сирии, Всеволода Трофимова. В состязаниях принимали участие борцы 11-13 лет.

«Турнир показал, что у нас есть ребята, которые претендуют на первые места и членство в сборной России. И в малых весовых категориях. Я вот хочу похвалить, порадоваться за наших воспитанников в весовой категории 32 кг», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

А вот в одиннадцатилетнем дзюдоисте Магомеде Ашурлаеве около ста килограммов. Он очень перспективный борец. Юный тяжеловес не проиграл ни одного турнира. На тамбовском у него тоже была чистая победа.

«В финале со мной вышел мальчик из Москвы, клуб «Самбо-70». Мы с ним боролись, он был тоже такой нормальный. Бросил я его иппоном», - рассказал Магомед Ашурлаев.

Из Тамбова пензенские дзюдоисты привезли пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

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Гость||

Бывают ненормальные? Ладно, ребенок сказал, но ПИ пишет так. Ашурлаеву при его весе в 100 кг не будет равных. Где взять таких детин в 11-12 лет. У него соперников 1-2,да и то,они примерно 50-55 кг, ему легко победить. В его возрасте 38-42 кг (в основном) дети, вот там борьба, так борьба. А у него не борьба, он весом берет.

Гость||

Борьба идет в одинаковых весовых категориях! Не надо нести чушь:) молодец пацан!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

участие борцы 11-13 лет
penzainform.ru писал(a):
Магомеде Ашурлаеве около ста килограммов.
он болеет?

Гость||

Гость|20.09.2020 22:49|

Борьба идет в одинаковых весовых категориях! Не надо нести чушь:) молодец пацан!

Да уж конечно! Вес 55+. Туда входят и 55, и 105. В Ашурлаеве под 100 кг.

Гость||

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