Юные пензенские дзюдоисты привезли из Тамбова 12 наград

20.09.2020 | 18:43

Команда из 12 юных пензенских дзюдоистов вернулась из Тамбова. Там проходили всероссийские соревнования памяти кавалера ордена Святого Георгия, мастера спорта, лейтенанта ФСБ, погибшего в Сирии, Всеволода Трофимова. В состязаниях принимали участие борцы 11-13 лет.

«Турнир показал, что у нас есть ребята, которые претендуют на первые места и членство в сборной России. И в малых весовых категориях. Я вот хочу похвалить, порадоваться за наших воспитанников в весовой категории 32 кг», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

А вот в одиннадцатилетнем дзюдоисте Магомеде Ашурлаеве около ста килограммов. Он очень перспективный борец. Юный тяжеловес не проиграл ни одного турнира. На тамбовском у него тоже была чистая победа.

«В финале со мной вышел мальчик из Москвы, клуб «Самбо-70». Мы с ним боролись, он был тоже такой нормальный. Бросил я его иппоном», - рассказал Магомед Ашурлаев.

Из Тамбова пензенские дзюдоисты привезли пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.