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Спорт

В Пензе прошел первый чемпионат по киберфутболу

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У здания правительства области прошел первый чемпионат региона по киберфутболу.

Погонять мяч в виртуальной реальности захотели почти 70 человек - исключительно парни. Играли по олимпийской системе.

«С детства болею за московский «Локомотив», езжу на матчи в разные города. Время от времени играем с друзьями в FIFA - на «плойке», Xbox. И кайф в ожидании гола, и побеждать приятно», - рассказал участник чемпионата Никита Колганов.

Конкуренцию местным геймерам составили иностранцы. Амир Фаси, студент пензенского вуза, приехал из Алжира.

«Был маленький - всегда в футбол играли на улице. И на Xbox играли, и на PlayStation», - пояснил молодой человек.

Лучшие киберспортсмены получили призы, а чемпиону достались кубок и игровая приставка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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