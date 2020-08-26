В Пензе будут состязаться лучшие велогонщики страны

26.08.2020 | 10:44

В четверг, 27 августа, на велотреке «Сатурн» в Пензе стартует трехдневный чемпионат России по велоспорту ВМХ.

В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пензы, Омска, Брянска, Краснодарского края, республик Удмуртии и Мордовии. В сборную команду Пензенской области вошли Наталья Афремова, Данила Тельнов и Константин Галямов.

27 августа пройдет официальная тренировка, гонка на время.

28-го запланирована гонка «Классик», по результатам которой будет сформирована основная часть сборной команды России по велосипедному спорту (BMX) на 2021 год.

Регламент предусматривает квалификационные заезды в три раунда (мужчины, женщины), полуфинальные заезды в один раунд (мужчины), финальный заезд (женщины, мужчины). В состязаниях участвуют 40 спортсменов: 25 мужчин и 15 женщин. Им предстоит преодолеть трассу длиной 372 метра с трехметровой стартовой горой, 17 препятствиями и 3 виражами.

29 августа пройдет гонка «Эстафета».

«В связи с пандемией COVID-19 просим придерживаться норм по противодействию распространению коронавируса», - предупредили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.