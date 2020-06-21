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Спорт

В «Буртасах» возобновились тренировки пензенских гимнастов

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Первыми долго пустовавший зал спортивной гимнастики дворца спорта «Буртасы» осваивают воспитанники пензенской школы, входящие в расширенный состав сборной России. Ульяна Перебиносова, Григорий Климентьев, Ильдар Юскаев работают над своими программами. Основная задача - восстановить физические кондиции.

«Самое главное сейчас - это «пощупать» снаряды, чтобы понять, где чего не хватает», - пояснил тренер СШОР по гимнастике Павел Павлов.

Тренерский штаб считает, что опытные спортсмены находятся в приличной форме и навыков не растеряли. Что касается более молодых, то им предстоит проделать большую работу, тем более когда со временем в зал придет полный состав гимнастической школы.

«У кого была техническая возможность, они по видео проводили тренировки, у кого не было возможности, им давались ежедневно задания по телефону, они отчитывались. Сейчас проверим их отношение, потому что они должны были фиксировать в своих дневниках, что за это время выполнили», - рассказал директор СШОР по гимнастике Валерий Старкин.

Летом соревнований у гимнастов не будет, они все время посвятят тренировкам. Главное же событие осени, чемпионат России, пройдет в Пензе в октябре.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

портивной гимнастики дворца спорта «Буртасы»
словосочетание "гимнастика Буртасов" создает странные образы немытых тяжеловесок.

Имя: Гость
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