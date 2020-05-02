Спорт

Хоккеисты «Дизеля» тренируются дома и ждут сложного сезона

Печать

В период пандемии хоккеисты «Дизеля» тренируются дома. Стараясь поддерживать хорошую спортивной форму, выполняют комплекс физических упражнений. Дети некоторых игроков не в восторге от таких занятий, да и квартира не может заменить спортивный зал, но дистанционные тренировки необходимо продолжать.

Что касается состава дружины, то он претерпел ряд изменений, пополнившись новичками. Подписаны контракты с большей частью основных игроков, вполне вероятно, будут и потери. В частности, болельщики могут не увидеть в стане «Дизеля» Давида Думбадзе и Владислава Барулина.

«Ими заинтересовались некоторые клубы КХЛ и рассматривают вариант их покупки. С одной стороны, мне как руководителю очень жаль терять игроков первой тройки, потенциальных лидеров, которые вносят наибольший вклад в команду», - отметил исполнительный директор клуба Владимир Романов.

С другой стороны, это показатель высококлассной работы пензенского клуба и в первую очередь тренерского штаба, у руля которого по-прежнему остается Алексей Ваулин.

«Официального согласования пока нет, но нет и предпосылок к замене. Задача, которая была поставлена, выполнена. От сезона к сезону команда повышает свой уровень, мастерство», - рассказал Владимир Романов.

К традиционным занятиям на льду желто-синие должны приступить в июле, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Предстоящий хоккейный сезон обещает быть непростым, и дело не только в отсутствии полноценных тренировок. По словам Владимира Романова, несколько китайских команд, скорее всего, откажутся от участия в соревнованиях, что наложит дополнительную финансовую нагрузку на оставшиеся российские клубы ВХЛ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Не до хоккея нам сейчас.Самим жрать нечего,чтобы ещё и вас содержать.

Гость||

Пожалуйста не вспоминайте о них до зимы.

Сразу короновирус и Дизель ,это слишком...

Гость||

Гость писал(a):

Сразу короновирус и Дизель ,это слишком...
Водички попей.

Гость||

СЕКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Регайся и уже сегодня у тебя будет секс! Сам постоянно там цепляю телок, вот сайт ---- http://xx.org.ua/eross

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте