Хоккеисты «Дизеля» тренируются дома и ждут сложного сезона

02.05.2020 | 20:15

В период пандемии хоккеисты «Дизеля» тренируются дома. Стараясь поддерживать хорошую спортивной форму, выполняют комплекс физических упражнений. Дети некоторых игроков не в восторге от таких занятий, да и квартира не может заменить спортивный зал, но дистанционные тренировки необходимо продолжать.

Что касается состава дружины, то он претерпел ряд изменений, пополнившись новичками. Подписаны контракты с большей частью основных игроков, вполне вероятно, будут и потери. В частности, болельщики могут не увидеть в стане «Дизеля» Давида Думбадзе и Владислава Барулина.

«Ими заинтересовались некоторые клубы КХЛ и рассматривают вариант их покупки. С одной стороны, мне как руководителю очень жаль терять игроков первой тройки, потенциальных лидеров, которые вносят наибольший вклад в команду», - отметил исполнительный директор клуба Владимир Романов.

С другой стороны, это показатель высококлассной работы пензенского клуба и в первую очередь тренерского штаба, у руля которого по-прежнему остается Алексей Ваулин.

«Официального согласования пока нет, но нет и предпосылок к замене. Задача, которая была поставлена, выполнена. От сезона к сезону команда повышает свой уровень, мастерство», - рассказал Владимир Романов.

К традиционным занятиям на льду желто-синие должны приступить в июле, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Предстоящий хоккейный сезон обещает быть непростым, и дело не только в отсутствии полноценных тренировок. По словам Владимира Романова, несколько китайских команд, скорее всего, откажутся от участия в соревнованиях, что наложит дополнительную финансовую нагрузку на оставшиеся российские клубы ВХЛ.