В пензенском клубе единоборств готовятся к онлайн-турниру

24.04.2020 | 19:50

На четвертой неделе самоизоляции дистанционными тренировками уже никого не удивить, а вот онлайн-соревнования пока в диковинку.

К такой битве готовятся воспитанники пензенского клуба единоборств «Русь». Раньше они никогда не участвовали в подобных состязаниях, поэтому всем подготовительным процессом, как и всегда, занимается тренер.

«Каждый спортсмен должен снять видео, как он выполняет комплекс, и отправить на почту. А судьи будут оценивать», - рассказал руководитель клуба Сергей Зуенков.

Сами тренировки проходят на платформе Zoom. Там тренер и ставит ребятам задачи.

Это будет межрегиональный онлайн-турнир, посвященный 75-летию Великой Победы, - Открытый кубок Сталинграда по тхэквондо. Он пройдет с 26 по 30 апреля и покажет, кто и как из участников проводил время в самоизоляции.