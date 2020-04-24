Спорт

В пензенском клубе единоборств готовятся к онлайн-турниру

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На четвертой неделе самоизоляции дистанционными тренировками уже никого не удивить, а вот онлайн-соревнования пока в диковинку.

К такой битве готовятся воспитанники пензенского клуба единоборств «Русь». Раньше они никогда не участвовали в подобных состязаниях, поэтому всем подготовительным процессом, как и всегда, занимается тренер.

«Каждый спортсмен должен снять видео, как он выполняет комплекс, и отправить на почту. А судьи будут оценивать», - рассказал руководитель клуба Сергей Зуенков.

Сами тренировки проходят на платформе Zoom. Там тренер и ставит ребятам задачи.

Это будет межрегиональный онлайн-турнир, посвященный 75-летию Великой Победы, - Открытый кубок Сталинграда по тхэквондо. Он пройдет с 26 по 30 апреля и покажет, кто и как из участников проводил время в самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Каждый спортсмен должен снять видео, как он выполняет комплекс, и отправить на почту. А судьи будут оценивать», - рассказал руководитель клуба Сергей Зуенков.
Мдас, без алкогольное пиво и резиновые женщины делают свое дело. Теперь турнир-онлайн!

Гость||

Я буду ими джойстиком управлять. Бруталити пусть разучивают пока.

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