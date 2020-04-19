Алексей Нетесанов в самоизоляции проводит онлайн-тренировки

19.04.2020 | 19:00

Даже в режиме самоизоляции президент Национальной ассоциации бодибилдинга Алексей Нетесанов не расстается со своими подопечными. Связь с ними (бесконтактную) он поддерживает всеми возможными способами.

«Не бросаю никого. Я понимаю, что сейчас у многих начнутся проблемы со здоровьем, с костным аппаратом, сердечно-сосудистой системой. Заниматься нужно обязательно. Я в день пишу - жена, конечно, ругается - более тысячи эсэмэсок. С программами, с диетами, с рекомендациями», - рассказал Алексей Нетесанов.

Он показал одно из самых простых упражнений.

Алексей объясняет, как в домашних условиях поддерживать спортивную форму. В качестве модели выступает сам, иногда вместе с сыном или с женой. Все это снимает на видео и рассылает адресатам. В некоторых случаях консультирует по телефону.

Часто подопечные Алексея сами записывают свои видео и отсылают тренеру отчеты о проделываемой в период самоизоляции работе над собой.

Кстати, если раньше Алексей Нетесанов мог позволить себе взять выходной и отдохнуть от упражнений, то сейчас тренировки онлайн он проводит каждый день.