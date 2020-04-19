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Спорт

Алексей Нетесанов в самоизоляции проводит онлайн-тренировки

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Даже в режиме самоизоляции президент Национальной ассоциации бодибилдинга Алексей Нетесанов не расстается со своими подопечными. Связь с ними (бесконтактную) он поддерживает всеми возможными способами.

«Не бросаю никого. Я понимаю, что сейчас у многих начнутся проблемы со здоровьем, с костным аппаратом, сердечно-сосудистой системой. Заниматься нужно обязательно. Я в день пишу - жена, конечно, ругается - более тысячи эсэмэсок. С программами, с диетами, с рекомендациями», - рассказал Алексей Нетесанов.

Он показал одно из самых простых упражнений.

Алексей объясняет, как в домашних условиях поддерживать спортивную форму. В качестве модели выступает сам, иногда вместе с сыном или с женой. Все это снимает на видео и рассылает адресатам. В некоторых случаях консультирует по телефону.

Часто подопечные Алексея сами записывают свои видео и отсылают тренеру отчеты о проделываемой в период самоизоляции работе над собой.

Кстати, если раньше Алексей Нетесанов мог позволить себе взять выходной и отдохнуть от упражнений, то сейчас тренировки онлайн он проводит каждый день.

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Гость||

И ?

Гость||

Это кто и что с ним?

Гость||

Энтузезист?! Пробесплатно сознательно?!

Гость||

Е, скока дверей и один ключ

Гость||

Выглядит Лёша неважно, уставший, потрёпанный или пьёт или со здоровьем уже что-то...в любом случае очень полезное дело затеял

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Алексей Нетесанов не расстается со своими подопечными. Связь с ними (бесконтактную) он поддерживает всеми возможными способами.
Как бы опять не подтянули

Гость||

Это он типа хату свою засветил?

Имя: Гость
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