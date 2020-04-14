Спорт

Пензенские регбисты продолжают тренировки в условиях самоизоляции

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Регбист везде найдет возможность держать себя в форме. В режиме самоизоляции, каждый в своей квартире, игроки «Локомотива» продолжают готовиться к сезону. Дистанционные тренировки проводит новозеландский специалист по физической подготовке Шон Карри.

«Для общения использую общий чат в WhatsApp - туда посылаю видеозадания с комплексом упражнений и пишу от себя пожелания, как эти упражнения нужно выполнять», - рассказал тренер по физической подготовке РК «Локомотив».

Силовые комплексы он разрабатывает сам, затем выполняет их и записывает. Рассылку получают регбисты-домоседы и включаются в общий процесс физподготовки. Тренировки проходят два раза в день.

«Есть сильные, интенсивные - они на полчаса например, на сорок минут. Есть тренировки, направленные не на интенсив, а на прокачку групп мышц, на профилактику травм, они чуть подольше: час - час десять», - пояснил игрок клуба Владислав Перестяк.

Все это, конечно, не заменит тренажерного зала, возможности бегать. Но тренер придумал, как выйти из ситуации: парни гоняют по лестничным маршам своих подъездов.

«Не так давно у нас был, скажем так, челлендж (Шон запустил): на 170 этажей подняться и на 170 спуститься. В башне Бурдж-Халифа - 163. Каждый скидывал свой результат в группу, получилось как бы соревнование внутри команды. Серега Янюшкин победил», - раскрыл суть занятий Владислав Перестяк.

Шон Карри считает, что в таких условиях речь идет только о сохранении физической формы. Большие трудности возникают и из-за отсутствия прямого контакта.

«Трудно их контролировать, здесь главный вопрос - насколько ответственно сами игроки подходят к этим занятиям. Они должны понять, что в их же интересах это делать. И команда, которая сейчас в этих условиях работает больше и эффективнее других, будет выглядеть в итоге лучшей и в сезоне», - отметил тренер клуба.

Пока что регулярный чемпионат России по регби и другие национальные турниры перенесены. Но они обязательно состоятся, вот «Локомотив» и тренируется.

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