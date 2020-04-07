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Спорт | В Пензе рассказали о появлении регби в мире

07.04.2020|17:36
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7 апреля отмечается день рождения регби. Легенда гласит, что в 1823 году в Англии, в городке Регби, в ходе футбольного матча на поле местного колледжа 16-летний ученик Уильямс Уэбб Эллис вдруг схватил мяч руками, прижал его к себе и понесся к воротам соперника. Именно этому эпизоду игра хулиганов, в которую играют джентльмены, обязана своим рождением.

«У регби есть ценности, которых нет в футболе: уважение, дисциплина, честность», - отметил регбист Бамба (Габонская Республика).

В Пензе традиции регби своими корнями уходят в 1963 год, когда при заводе «ВЭМ» появилась команда. С тех пор РК «Пенза», потом «Империя» неоднократно становились лидерами российских турниров.

Теперь сурское регби представлено командой «Локомотив», которая выступает в Премьер-лиге и в прошлом году стала чемпионом России по «семерке».

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Гость|07.04.2020 18:26|

Жрать не чего скоро будет,а эти быки пьют и жрут за четверых

Имя: Гость
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