06.03.2020 | 15:27

Поднимаются по стене намного быстрее, чем ходят по земле. У юных скалолазов состоялись важные старты - состязания областного значения.

«Возраст участников - 9 лет и младше. И 2009-2007 годы рождения - это 10-13 лет получается. Ребята должны пройти два тура: сначала они проходят квалификацию, затем выходят в финал. Их задача - преодолеть две трассы как можно быстрее, на время», - рассказал главный судья соревнований Илья Гречихин.

Алексей Левчук уже два года как покоряет высоту. Парню все нравится, и он совсем не боится сорваться вниз.

«Я решил заниматься скалолазанием, потому что хочу стать великим скалолазом и у меня занималась старшая сестра», - поделился участник соревнований.

Ребята, показавшие лучшее время, примут участие в межрегиональных состязаниях по скалолазанию. Они пройдут в городе на Суре в Международный женский день.

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