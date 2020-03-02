02.03.2020 | 15:07

«Дизель» в гостях уступил «Рубину» в пятом матче серии 1/8 стадии плей-офф Высшей хоккейной лиги. Первый отрезок матча соперники сражались на равных, но открыть счет не удалось никому. Гол сурской команде был забит в начале второго периода.

А в середине третьей двадцатиминутки пензенцы остались в меньшинстве, чем и сумели воспользоваться соперники.

В концовке матча желто-синие заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако это не помогло. «Дизель» всухую проиграл тюменской команде. Таким образом, счет в серии стал 3:2 в пользу «Рубина». Реванш подопечные Алексея Ваулина смогут взять уже в среду, 4 марта, на домашнем льду. Напомним, игры в стадии плей-офф длятся до четырех побед.

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