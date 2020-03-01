01.03.2020 | 10:36

18 представителей пензенской областной федерации восточного боевого единоборства готовятся выступить на чемпионате и первенстве России, которые состоятся в середине марта в подмосковном Видном.

Право показать себя на федеральном уровне сурские бойцы завоевали на окружных состязаниях, где заняли третье общекомандное место. Кроме того, два спортсмена, Мария Кострыгина и Дамир Янбиков, имеют хорошие шансы войти в национальную сборную.

«Хочется отметить, что Приволжский федеральный округ - самый сильный из всех округов на российских соревнованиях, поэтому, я думаю, мы на правильном пути и дальше будем развиваться и идти к победам», - отметил президент Федерации ВБЕ Пензенской области Алексей Елисеев.

Всего на окружных состязаниях спортсмены из Пензенской области завоевали 47 медалей. Практически каждый из бойцов внес свой вклад в общекомандный результат.

«Я участвовал в категории 10-11 лет, занял третье место, провел три боя. В последнем бою в полуфинале я проиграл - мне попался сильный противник», - сообщил призер первенства округа по ВБЕ Владислав Невмитулен.

К чемпионату и первенству России члены федерации ВБЕ планируют набрать лучшую форму, чтобы снова взойти на пьедестал почета и завоевать награды высшего уровня.

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