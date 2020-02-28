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Спорт | Пензенские скалолазы завоевали 8 медалей в башкирском Салавате

28.02.2020|15:14
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Сборная Пензенской области по скалолазанию готовится ко всероссийскому первенству, которое пройдет в марте в Перми.

В последние годы представители Сурского края показывают высокие результаты на различных турнирах. На окружных состязаниях в городе Салавате (Республика Башкортостан) покорителям высот удалось завоевать восемь медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

В копилке семьи Лисицких - три награды. Этим видом спорта Евгения сначала увлеклась сама, а затем втянула в процесс и троих детей.

«Они все, по сути, родились на скалодроме. Смотрели, понравилось, полезли. Так как они смотрят на старших, техника у них изначально стала очень хорошая, а дальше дело было только за тренировками», - рассказала мама спортсменов.

Четвертому ребенку Лисицких, двухгодовалому Леониду, пока интереснее мобильные устройства, чем альпинистское снаряжение. Но когда-нибудь он тоже станет скалолазом, уверены его родители.

«Большая цель - спартакиада учащихся России в возрасте 14-15 лет, которая будет этим летом. Туда мы сейчас пытаемся отобраться максимальным количеством спортсменов. Сейчас в отборе у нас принимают участие две девочки и шесть мальчиков, а отберутся максимум четыре мальчика», - сообщил президент Федерации скалолазания Пензенской области Алексей Гречихин.

Если в «скорости» пензенские атлеты весьма конкурентоспособны, то «болдеринг» и «трудность» пока не их конек. Но скоро все должно измениться. Во дворце единоборств «Воейков» планируют установить еще один скалодром - как раз для тренировки по этим направлениям. Вполне возможно, там удастся воспитать олимпийских чемпионов.

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