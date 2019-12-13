Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 дек 2019|20:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  70.71  |  $  63.52

Спорт | Пензенец завоевал золотую медаль на чемпионате по пауэрлифтингу

13.12.2019|18:46
Печать

«Я весь ору, бью себя, мне надо именно возбудиться. Некоторым, наоборот, тишина нужна, а мне надо возбудиться, как будто на бойню меня ведут», - признался Сергей Махров.

С чувством выполненного долга спортсмен вернулся из Москвы с чемпионата мира по пауэрлифтингу. В категории «Мастер 60-69 лет» он выиграл золото.

«Я присел - 140 килограмм, второе упражнение, жим лежа, - 110, становая тяга - 180. Для меня сумма кажется небольшой - 430 килограмм, но кто-то в 60 лет пусть попробует повторить», - рассказал он.

Этот чемпионат мира версии WRPF был пятым по счету. Представители многих стран приехали в российскую столицу, чтобы доказать, что у них железные мускулы и стальные нервы.

Соперниками пензенца тяжелоатлета на состязаниях стали трое спортсменов из Казахстана. Но ему удалось взять верх.

«Мечта сбылась, как говорится, я все сделал в этой жизни», - отметил Сергей Махров.

После пауэрлифтинга он планирует заняться легкой атлетикой. Дисциплин, где нужна сила, там достаточно - это и толкание ядра, и метание молота.

0
0
0
0
 
Гость|13.12.2019 19:54|

А с аппаратом как на пол шестого.

Гость|13.12.2019 20:55|

Не стоит в штангисты, оригинально а куда деваться?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте