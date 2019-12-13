13.12.2019 | 18:46

«Я весь ору, бью себя, мне надо именно возбудиться. Некоторым, наоборот, тишина нужна, а мне надо возбудиться, как будто на бойню меня ведут», - признался Сергей Махров.

С чувством выполненного долга спортсмен вернулся из Москвы с чемпионата мира по пауэрлифтингу. В категории «Мастер 60-69 лет» он выиграл золото.

«Я присел - 140 килограмм, второе упражнение, жим лежа, - 110, становая тяга - 180. Для меня сумма кажется небольшой - 430 килограмм, но кто-то в 60 лет пусть попробует повторить», - рассказал он.

Этот чемпионат мира версии WRPF был пятым по счету. Представители многих стран приехали в российскую столицу, чтобы доказать, что у них железные мускулы и стальные нервы.

Соперниками пензенца тяжелоатлета на состязаниях стали трое спортсменов из Казахстана. Но ему удалось взять верх.

«Мечта сбылась, как говорится, я все сделал в этой жизни», - отметил Сергей Махров.

После пауэрлифтинга он планирует заняться легкой атлетикой. Дисциплин, где нужна сила, там достаточно - это и толкание ядра, и метание молота.