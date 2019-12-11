11.12.2019 | 16:07

Преподаватели пензенских колледжей прогуливают занятия. Они участвуют в областной спартакиаде сотрудников профессиональных образовательных организаций «Здоровье», в рамках которой уже были выявлены победители в состязаниях по настольному теннису. Теперь определяли лучших шахматистов в личном зачете и командном первенстве.

«У нас очень серьезный уровень, здесь много возрастных людей, которые играют не один год и не только здесь участвуют, но и в областных соревнованиях различного уровня и на российских соревнованиях. Поэтому тут можно увидеть серьезных игроков», - рассказал главный судья соревнований Николай Борисов.

Геннадий Колосков - представитель Пензенского колледжа транспортных технологий, где и проходили соревнования по интеллектуальному спорту. Мужчина практически на каждом турнире входит в число призеров, так что здесь тоже мог рассчитывать на медаль.

«Я люблю думать головой, а шахматы помогают умственному развитию. Хоть мне и 67 лет, я пока еще работаю здесь, в колледже, преподаю специальные дисциплины. Это в качестве хобби, в качестве тренировки», - поделился участник соревнований.

Спартакиада «Здоровье» продолжается. Ее участникам предстоит сыграть в волейбол, сразиться на лыжне и выявить сильнейших в легкой атлетике. Победителя определят весной 2020 года по итогам всех этапов.