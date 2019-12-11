11.12.2019 | 13:25

В состав пензенской хоккейной команды «Дизель» вошел 20-летний защитник Михаил Козлов. О подписании контракта с ним пресс-служба клуба сообщила во вторник, 10 декабря.

Воспитанник рыбинской школы хоккея будет защищать цвета «Дизеля» под номером 46.

«Михаил - молодой перспективный игрок с хорошими физическими данными, прошел школы ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо». Что важно, он является возрастным «лимитчиком» - может выступать как за основную, так и за молодежную команду», - отметил генеральный менеджер клуба Сергей Лопушанский.

В пресс-службе уточнили, что на взрослом уровне Михаил Козлов провел один матч в Высшей хоккейной лиге за нефтекамский «Торос».