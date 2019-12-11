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Спорт | Пензенский «Дизель» укрепился 20-летним защитником

11.12.2019|13:25
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В состав пензенской хоккейной команды «Дизель» вошел 20-летний защитник Михаил Козлов. О подписании контракта с ним пресс-служба клуба сообщила во вторник, 10 декабря.

Воспитанник рыбинской школы хоккея будет защищать цвета «Дизеля» под номером 46.

«Михаил - молодой перспективный игрок с хорошими физическими данными, прошел школы ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо». Что важно, он является возрастным «лимитчиком» - может выступать как за основную, так и за молодежную команду», - отметил генеральный менеджер клуба Сергей Лопушанский.

В пресс-службе уточнили, что на взрослом уровне Михаил Козлов провел один матч в Высшей хоккейной лиге за нефтекамский «Торос».

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|11.12.2019 13:34|

Ну всё,очко теперь выгрызут.

Гость|11.12.2019 13:40|

У них это называется укреплением. Видимо, потому, что это поможет укрепиться на последнем месте.

Гость|11.12.2019 14:00|

Последнее 8-е место в зоне плей-офф конференции 1, пока норм.

Имя: Гость
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