Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 дек 2019|18:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  71.21  |  $  64.48

Спорт | «Дизель» сразится с командой «Молот-Прикамье» из Перми

02.12.2019|15:28
Печать

«Дизель» потерпел разгромное поражение в последнем матче очередной выездной серии чемпионата ВХЛ. Игра в Ташкенте против местного «Хумо» не предвещала трудностей сурской команде. Предыдущая встреча соперников на пензенском льду завершилась крупной победой хозяев 7:1. Старт нового противостояния также сложился для хоккеистов «Дизеля» более чем удачно.

Однако, к радости болельщиков ташкентского «Хумо», только одна шайба оказалась заброшенной в ворота их команды. А вот пензенского вратаря им удалось огорчить не раз.

Финальная сирена зафиксировала все тот же счет, что и в Пензе, - 7:1, но уже в пользу хозяев площадки.

Следующий матч сурские хоккеисты проведут дома. В субботу, 7 декабря, «Дизелю» будет противостоять «Молот-Прикамье» из Перми.

0
0
0
0
 
Гость|02.12.2019 18:43|

Тушканчики -вперёд!

Гость|02.12.2019 18:45|

Я дед мороз!принесу дизелю на игру вазелина воз!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!