02.12.2019 | 15:28

«Дизель» потерпел разгромное поражение в последнем матче очередной выездной серии чемпионата ВХЛ. Игра в Ташкенте против местного «Хумо» не предвещала трудностей сурской команде. Предыдущая встреча соперников на пензенском льду завершилась крупной победой хозяев 7:1. Старт нового противостояния также сложился для хоккеистов «Дизеля» более чем удачно.

Однако, к радости болельщиков ташкентского «Хумо», только одна шайба оказалась заброшенной в ворота их команды. А вот пензенского вратаря им удалось огорчить не раз.

Финальная сирена зафиксировала все тот же счет, что и в Пензе, - 7:1, но уже в пользу хозяев площадки.

Следующий матч сурские хоккеисты проведут дома. В субботу, 7 декабря, «Дизелю» будет противостоять «Молот-Прикамье» из Перми.