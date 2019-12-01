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Спорт | В Пензенской семинарии состоялся Седьмой Георгиевский фестиваль

01.12.2019|14:45
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За веру и Отечество. В Пензенской духовной семинарии открылся традиционный Георгиевский фестиваль военно-патриотических клубов области, приуроченный к дню памяти великомученика. У мероприятия конкретные цели.

«Когда мы здравы, мы можем сделать очень много. Мы реально трудоспособны, реально можем приносить большую пользу», - напомнил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Как сказал святейший патриарх, спорт на сегодняшний день является основной задачей в развитии молодежи при поддержке русской православной церкви, так как современная молодежь занимается в основном телефонами, компьютерами, киберспортом и мало уделяет своему здоровью», - пояснил председатель Российского союза православных единоборцев Кирилл Соколов.

В фестивале кроме приглашенных для показательных выступлений гостей приняли участие более 200 бойцов разных возрастов, представляющих спортивные федерации и клубы Пензы и области. Юлия Широкова занимается единоборствами два года.

«Мне сразу же очень понравилось, потому что это техника, это растяжка, это самооборона. И это на самом деле очень помогло мне в жизни: я раньше болела, у меня почти была анорексия. Когда я пришла сюда, я подтянулась, стала здоровее, стала меньше болеть», - рассказала Юлия Широкова.

Ежегодный Георгиевский фестиваль военно-патриотических клубов Пензенской области проводился уже в седьмой раз.

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Гость|01.12.2019 18:43|

православные ниндзя готовя православную инквизицию!

Гость|01.12.2019 18:48|

penzainform.ru писал(a):

спорт на сегодняшний день является основной задачей в развитии молодежи при поддержке русской православной церкви
Вот их плющит.

Гость|01.12.2019 18:50|

penzainform.ru писал(a):

при поддержке русской православной церкви
Сколько спортивных сооружений в городе РПЦ построили?

Гость|01.12.2019 19:40|

Вот это у мужика прикид маскарад отдыхает.

Гость|01.12.2019 19:44|

penzainform.ru писал(a):

православных единоборцев
А, спортсмены в кимано, это же Будда наверное закрался к православным?

Гость|01.12.2019 19:45|

Оградите детей от попов.!!!

Имя: Гость
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