01.12.2019 | 14:45

За веру и Отечество. В Пензенской духовной семинарии открылся традиционный Георгиевский фестиваль военно-патриотических клубов области, приуроченный к дню памяти великомученика. У мероприятия конкретные цели.

«Когда мы здравы, мы можем сделать очень много. Мы реально трудоспособны, реально можем приносить большую пользу», - напомнил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Как сказал святейший патриарх, спорт на сегодняшний день является основной задачей в развитии молодежи при поддержке русской православной церкви, так как современная молодежь занимается в основном телефонами, компьютерами, киберспортом и мало уделяет своему здоровью», - пояснил председатель Российского союза православных единоборцев Кирилл Соколов.

В фестивале кроме приглашенных для показательных выступлений гостей приняли участие более 200 бойцов разных возрастов, представляющих спортивные федерации и клубы Пензы и области. Юлия Широкова занимается единоборствами два года.

«Мне сразу же очень понравилось, потому что это техника, это растяжка, это самооборона. И это на самом деле очень помогло мне в жизни: я раньше болела, у меня почти была анорексия. Когда я пришла сюда, я подтянулась, стала здоровее, стала меньше болеть», - рассказала Юлия Широкова.

Ежегодный Георгиевский фестиваль военно-патриотических клубов Пензенской области проводился уже в седьмой раз.