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Спорт | Пензенский гимнаст Денис Аблязин сломал ногу на тренировке

14.11.2019|09:23
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Пензенский гимнаст Денис Аблязин во время тренировки получил серьезную травму. Выполняя прыжок, он сломал ногу.

«Дала о себе знать старая травма с Олимпийских игр 2016 года. Получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, в большеберцовой кости правой ноги - трещина. Сделана операция, сломанные кости скрепили титановыми штырями», - пояснил Денис Аблязин. Его слова приводит ТАСС.

Из-за травмы спортсмен пропустит этап Кубка мира на отдельных снарядах, который пройдет в немецком Коттбусе с 21 по 24 ноября. Соревнования будут одними из отборочных перед Олимпийскими играми в Токио.

В настоящее время Аблязину запрещены любые физические нагрузки. К тренировкам (сначала - на плечевой пояс) он намерен вернуться в январе 2020 года.

«К чемпионату России, который пройдет в марте, должен успеть полностью восстановиться. Врачи говорят, что лечение займет около полугода», - добавил Аблязин.

Мартовский чемпионат России также станет отбором к Олимпиаде 2020 года в Токио.

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Гость|14.11.2019 09:34|

Хватит и ртом и жопой

Гость|14.11.2019 09:41|

Титановый человек, так вот ты какой

Гость|14.11.2019 09:57|

Выздоравливай! Молодец!

Гость|14.11.2019 10:14|

Дрпрыгался

Имя: Гость
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