14.11.2019 | 09:23

Пензенский гимнаст Денис Аблязин во время тренировки получил серьезную травму. Выполняя прыжок, он сломал ногу.

«Дала о себе знать старая травма с Олимпийских игр 2016 года. Получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, в большеберцовой кости правой ноги - трещина. Сделана операция, сломанные кости скрепили титановыми штырями», - пояснил Денис Аблязин. Его слова приводит ТАСС.

Из-за травмы спортсмен пропустит этап Кубка мира на отдельных снарядах, который пройдет в немецком Коттбусе с 21 по 24 ноября. Соревнования будут одними из отборочных перед Олимпийскими играми в Токио.

В настоящее время Аблязину запрещены любые физические нагрузки. К тренировкам (сначала - на плечевой пояс) он намерен вернуться в январе 2020 года.

«К чемпионату России, который пройдет в марте, должен успеть полностью восстановиться. Врачи говорят, что лечение займет около полугода», - добавил Аблязин.

Мартовский чемпионат России также станет отбором к Олимпиаде 2020 года в Токио.