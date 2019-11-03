03.11.2019 | 15:17

Открытый бассейн училища олимпийского резерва в Ахунах снова доступен для тренировок атлетов и оздоровления жителей и гостей региона. Около месяца велась подготовка к новому сезону, проводились работы по обновлению спортивного сооружения и диагностика оборудования.

«Мы, как всегда, слили воду в бассейне, произвели чистку чаши, сделали дезинфекцию, водоподготовку. В данный момент вода 28,9-29 градусов. Очень комфортно плавать», - рассказал заведующий бассейном УОР Сергей Харитоник.

Одними из первых к тренировкам в осенне-зимний период в бассейне училища приступили сурские триатлонисты. Сами спортсмены говорят, что база идеально подходит для подготовки к будущим стартам и позволит набрать превосходную форму к сезону.

«Условия хорошие, бассейн замечательный, олимпийского стандарта, 50 метров дорожка. Вода позволяет тренироваться как зимой, так и летом, оптимальная температура. Трасса - катаемся по Золотаревке, дорога хорошая, без каких-либо проблем», - отметил триатлонист Дмитрий Захаров.

По словам наставников спортсменов, это уникальная возможность даже в холодные месяцы проходить подготовку именно на свежем воздухе.

«Закладываем базу для летнего сезона. Для нас сейчас очень важно наплавать объем. Мы очень рады, что открылся бассейн, полноценно тренируемся», - сообщила тренер сборной Пензенской области по триатлону Татьяна Брюханкова.

Зимой спортсмены будут участвовать в состязаниях по легкой атлетике и плаванию, а первые соревнования по триатлону в 2020-м состоятся в мае.