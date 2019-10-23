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Спорт | В пензенской ДЮСШ продолжается первенство области по баскетболу

23.10.2019|16:20
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В спортивной школе № 1 продолжаются матчи первенства Пензенской области по баскетболу среди юношей и девушек 2002 года рождения и моложе. Тренеры и преподаватели отмечают профессиональный рост атлетов.

«Положительный и очень хороший. В Заречном есть ДЮБЛ, ребята туда стремятся попасть и стараются себя показать, проявить, чтобы тренеры их заметили и пригласили в команду», - сообщил главный судья соревнований Сергей Столов.

На паркете - будущие выпускники. Совсем скоро они покинут стены спортивных школ, но с баскетболом, по словам специалистов, расстанутся лишь единицы. Многие продолжат выступать уже в студенческих командах и разных клубах.

Даниил Крутяков в свои 15 лет строит грандиозные планы.

«Буду дальше играть в баскетбол, буду стремиться выше и выше. Может, поеду в Москву играть за другую команду», - предположил он.

В региональном турнире принимают участие восемь мужских и три женские дружины. Представительницы прекрасного пола уже разыграли награды соревнований, команда областного центра уверенно заняла первое место.

Что касается парней, то у них в запасе есть еще два дня на то, чтобы выявить сильнейшую сборную. В числе фаворитов первенства называют пензенских и зареченских баскетболистов.

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