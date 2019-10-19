Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|19 окт 2019|20:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  72.10  |  $  64.64

Спорт | «Дизель» выиграл домашний матч с тверским клубом

19.10.2019|15:07
Печать

К началу третьего периода домашнего матча Пензенского «Дизеля» с «Динамо» из Твери на табло горели приятные для хозяев площадки цифры - 3:1.

Несмотря на солидное преимущество, хоккеисты расслабляться не стали и уже на шестой минуте заключительного отрезка встречи довели свое преимущество до трех шайб.

Но стоит отдать должное и соперникам желто-синих, которые не опустили клюшки. Довольно быстро гости сократили отставание в счете.

Однако последнее слово все же осталось за местной дружиной. За несколько секунд до финальной сирены Денис Бельский поставил победную точку в этом противостоянии - 5:2.

Следующий матч подопечные Алексея Ваулина вновь проведут на родном льду. 20 октября «дизелистов» будет испытывать на прочность один из лидеров чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» - клуб «СКА-Нева». Начало встречи - в 17:00.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!