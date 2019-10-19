19.10.2019 | 15:07

К началу третьего периода домашнего матча Пензенского «Дизеля» с «Динамо» из Твери на табло горели приятные для хозяев площадки цифры - 3:1.

Несмотря на солидное преимущество, хоккеисты расслабляться не стали и уже на шестой минуте заключительного отрезка встречи довели свое преимущество до трех шайб.

Но стоит отдать должное и соперникам желто-синих, которые не опустили клюшки. Довольно быстро гости сократили отставание в счете.

Однако последнее слово все же осталось за местной дружиной. За несколько секунд до финальной сирены Денис Бельский поставил победную точку в этом противостоянии - 5:2.

Следующий матч подопечные Алексея Ваулина вновь проведут на родном льду. 20 октября «дизелистов» будет испытывать на прочность один из лидеров чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути» - клуб «СКА-Нева». Начало встречи - в 17:00.