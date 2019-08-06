06.08.2019 | 18:26

Сурского героя - 2019 определят в Пензе 11 августа. Масштабное спортивно-массовое мероприятие состоится в парке имени В. Г. Белинского. Побороться за почетный титул может любой житель региона старше 18 лет, готовый представить медицинскую справку о состоянии здоровья.

«Старт будет около планетария Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского, в дальнейшем - с заходом на Тропу здоровья и финишем у родника «Самоварник»», - рассказал заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Дистанция длиной 1 700 метров будет представлять собой экстремальную полосу препятствий, предполагающую целый ряд обязательных упражнений.

«Оборудованы будут зона передвижения по-пластунски, берпи, «паутина», сложные препятствия - подъем по канату из оврага, бег по бревну, веревочная переправа (достаточно интересная и сложная, она выполнена в виде обезьянника)», - отметил главный судья соревнований Александр Екимов

Участникам придется постараться, чтобы пройти экстремальную полосу. Организаторы обещают болельщикам незабываемое зрелище. Для них же обустроят специальные фитнес-зоны, подготовят большую развлекательную программу, проведут лотерею.

Спортивно-массовый праздник начнется в воскресенье, 11 августа, в 10:00.