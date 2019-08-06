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Спорт | Пензенская компания проспонсировала турнир по боксу

06.08.2019|14:24
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Крупнейший производитель мяса индейки в России ГК «Дамате» выступила спонсором турнира по боксу, посвященного памяти первого командующего Воздушно-десантными войсками и дважды Героя Советского Союза Василия Глазунова.

Турнир состоялся 2 августа на родине героя – в Колышлее. Туда приехали более 60 спортсменов из восьми районов области, а зрителями стали около тысячи человек.

«Дамате» выступила главным и единственным спонсором мероприятия. Компания предоставила кубки, медали, памятные подарки и сувениры всем победителям и участникам. В перерывах между поединками была организована дегустация колбасных изделий ее торговой марки «Индилайт».

«Дамате» уделяет большое внимание благотворительной и спонсорской деятельности. Так, она помогает подростковой секции по дартсу в Колышлейском районе Пензенской области и является партнером проекта Марии Львовой-Беловой «Новые берега» (арт-поместье для молодых инвалидов и выпускников детдомов).

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