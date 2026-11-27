В Пензенской области подвели итоги антитеррористического учения в Нижнеломовском районе, которое прошло 25 ноября. Во время тренировки имитировали стрельбу и взрывы.

По легенде, в регион прибыли диверсанты и организовали теракт на критически важном для области предприятии с использованием БПЛА. Розыском злоумышленников занимались сотрудники правоохранительных органов.

«Оперативным штабом и подразделениями ведомств, выделенными для борьбы с терроризмом, отработаны задачи по информационному взаимодействию, проведению эвакуационных мероприятий, оцеплению, блокированию, поиску диверсантов на участке местности, их нейтрализации силами подразделений специального назначения, а также минимизации последствий», - рассказали в региональном УФСБ РФ.

Действия участников тренировки оценили положительно.

Антитеррористические учения в регионе проходят регулярно. Так, в конце сентября тренировка состоялась в Пензе. Правоохранители имитировали стрельбу и взрывы и использовали беспилотники.